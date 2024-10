Incidente stradale questa mattina fra via Is Maglias e via Monte Sabotino, a Cagliari.

Un 40enne cagliaritano alla guida di una Mazda sarebbe uscito dallo stop di via Monte Sabotino scontrandosi con una Land Rover condotta da un 27enne del posto, proveniente dalla sua destra. Ad avere la peggio il passeggero della Land Rover che, rimasto ferito, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.