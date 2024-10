Sulla strada comunale Narcao-Terraseo, un uomo di 57 anni, Vincenzo Pilloni, originario del luogo, mentre viaggiava a bordo dell'auto di proprietà una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento (forse a causa di un improvviso malore) ha invaso la corsia stradale opposta, scontrandosi frontalmente con una Bmw, su cui viaggiavano due giovani originari di Carbonia, residenti a Narcao.

Il 57enne è deceduto sul colpo. Non sono gravi invece le condizioni del conducente della Bmw, un commesso di Carbonia 36enne, che è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico di Monserrato assieme al passeggero, uno studente 21enne, su cui sono in corso accertamenti sanitari.