Brutto incidente nel pomeriggio ad Arzachena: per cause ancora da accertare una Ford Fiesta è entrata in collisione con un tir lungo la strada comunale 1 per Luogosanto. A seguito dell'impatto l'auto ha riportato danni consistenti nella parte anteriore e il conducente è rimasto leggermente ferito.

Niente di grave anche per il passeggero a bordo della Ford. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, gli agenti della polizia locale e il personale del 118. I due feriti sono stati soccorsi e successivamente trasportati per accertamenti all'ospedale di Olbia.

Gli operatori del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza la sede stradale, mentre i vigili hanno effettuato i rilievi utili a chiarire dinamiche e responsabilità dell'accaduto.