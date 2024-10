Una donna sassarese di 35 anni, Ines Battino, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato sulla ex 131, all'altezza della borgata di Ottava, tra Sassari e Porto Torres, in direzione del capoluogo.

Si trovava in sella a una moto Kawasaki Z750 quando si è scontrata con una Opel Moka. Le sue condizioni sono apparse subito gravi agli operatori del 118 intervenuti sul posto. I medici l'hanno intubata per poi trasportarla all'ospedale di Santissima Annunziata con l'elicottero.

Sul posto vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Sassari che stanno eseguendo i rilievi dell'incidente e ricostruendo la dinamica, al momento ancora non chiara.