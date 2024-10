E' morto all'ospedale San Francesco di Nuoro il giovane 27enne di Dorgali che questa mattina, intorno alle 8:30, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Goritto.

Franco Fancello, in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto per cause in corso di accertamento. E' stato subito soccorso dai medici del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale.

E' morto qualche ora dopo il suo ricovere per le gravi ferite riportate.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Dorgali, che hanno svolto i rilievi.

(Foto tratta dal profilo Facebook di Franco Fancello)