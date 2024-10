Questa mattina un incidente verificatosi ad Arborea ha coinvolto una Renault Berlingo, condotta da un 72enne di Marrubiu, e un furgone Renault Traffic con alla guida un 32enne di Terralba. La prima è andata a schiantarsi contro il secondo. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 all'incrocio tra la strada provinciale 8 e la 40. Ancora da accertare le cause dell'impatto.

Il 72enne ha riportato numerose ferite ed è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Lievi contusioni anche per il conducente del furgone, che è finito in una cunetta rimanendo bloccato nell'abitacolo. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Oristano e le ambulanze del 118.

L'uomo trasferito in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Il 32enne è stato invece medicato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano.