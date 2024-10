È un 50enne di Oristano, Ivan Iervolino, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 292 a Riola Sardo (LEGGI L’ARTICOLO).

L'uomo era alla guida della Fiat 500 che, per cause non accertate, si è scontrata frontalmente contro un furgone frigorifero.

Dopo il violentissimo impatto, i due mezzi sono usciti fuori strada e il furgone si è anche messo su un fianco.

Sul posto sono intervenuti medici del 118, vigili del fuoco, carabinieri e personale Anas.

Purtroppo per il 50enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente del furgone, un 39enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Sassari.