La vittima del terribile scontro tra un'auto e la potente Honda, è Zhang Danxiang, 38enne di origine cinese, stimato e ben conosciuto, proprietario del ristorante Mizuumi di viale Diaz, a Cagliari.

L'impatto è avvenuto sulla statale 125, al chilometro 40, all'altezza dell'Arco dell'Angelo. Per recuperare il corpo del centauro é stato necessario mobilitare l'elisoccorso, in quanto il 38enne è stato sbalzato dalla moto ed è finito in una scarpata.

Ferita ma non grave invece la 45enne che guidava l'autovettura: sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Quartu, i Vigili del Fuoco e il personale del 118.