Strada chiusa, due feriti, di cui uno in gravi condizioni, un'auto e un pullman dell'Arst danneggiati. È il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 14 lungo la statale 196 nel comune di Gonnosfanadiga. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Villacidro, si sono scontrate una Golf con a bordo due persone e un pullman dell'Arst sul quale, da quanto si apprende, non c'erano passeggeri.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 33,500.

L'auto, forse per una improvvisa sbandata dovuta all'asfalto bagnato, ha invaso la carreggiata opposta e l'autista del mezzo pubblico non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti - conducente e passeggero della Golf - negli ospedale Brotzu di Cagliari e a San Gavino. Sulla 196 sono intervenuti anche gli uomini dell'Anas che hanno chiuso temporaneamente la statale.

Foto Ansa.it