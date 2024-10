Sono Riccardo Delrio, 47enne di Macomer, e Gianluca Valleriani, 67enne di Stintino, le due vittime del tragico incidente stradale avvenuto oggi, 14 aprile, poco dopo le ore 13 sulla strada provinciale 105, la litoranea che collega Alghero con Bosa, pochi chilometri dopo la spiaggia della Speranza, nel territorio del Comune di Villanova Monteleone.

I due sono morti nello scontro frontale fra le due moto che conducevano. Nell'incidente sono rimasti feriti anche la figlia 14enne di Delrio, che viaggiava sul sellino della Bmw guidata dal padre, e un terzo motociclista, che con la sua Suzuki è finito in cunetta per evitare di piombare sulle altre due moto.

La quattordicenne è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari: ha riportato traumi e fratture ma la sua vita non sarebbe in pericolo. L'altro ferito, anche lui non grave, è stato trasportato all'pronto soccorso di Alghero con un'ambulanza del 118.

Secondo i rilievi della Polizia stradale di Sassari, intervenuta sul posto insieme con i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, Valleriani procedeva alla guida di una Suzuki di grossa cilindrata in direzione Alghero e nell'affrontare una curva avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre arrivava la Bmw con in sella padre e figlia. I due conducenti sono morti sul colpo.