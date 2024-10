Dovrà rispondere di lesioni gravi e omicidio stradale aggravato, il 19enne che guidava la Opel Corsa coinvolta nell'incidente avvenuto domenica mattina ad Arborea che è costato la vita ad Alessandro Mura, 32 anni, imprenditore di Terralba.

Secondo quanto appreso, il giovane, ancora ricoverato in ospedale, è risultato positivo alle analisi relative alla presenza di alcol nel sangue. In ospedale ci sono anche gli altri due giovani di 38 e 25 anni che si trovavano in auto con lui e che sono stati trasportati dal 118 in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto domenica mattina lungo la statale 49 ad Arborea. La Opel Corsa si è scontrata con il furgone condotto dall'imprenditore di Terralba e a causa del violento impatto i mezzi sono finiti in un campo di mais. Il conducente del furgone è morto sul colpo.