La Guardia di Finanza ha eseguito oltre 400mila controlli sul rilascio di scontrini e ricevute.

Nel 32% dei casi sono state riscontrate irregolarità: 1 su 3 scontrini emessi non rispetta la normativa in materia.

Nel 2013 si è registrata un’evasione fiscale per 52 miliardi di euro: redditi e ricavi non dichiarati e costi non deducibili scoperti dalla Gdf sul fronte dell’evasione internazionale, 15,1 mld, evasione totale, 16,1 mld, e fenomeni evasivi come le frodi carosello, reati tributari e piccola evasione, 20,7 mld.

Per frodi e reati fiscali le Fiamme Gialle hanno denunciato 12.726 persone nel 2013, e ne hanno arrestato 202.

Per coloro che sono coinvolti in questi stessi reati, la Guardia di Finanza ha avviato procedure di sequestro di beni mobili, immobili, valuta e conti correnti per 4,6 miliardi.

I lavoratori, invece, completamente in nero scoperti nel 2013 sono 14.220, irregolari 13.385.