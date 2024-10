Scontri tra polizia e ultras rossoblu si sono verificati questo pomeriggio a Cagliari nei pressi dello Stadio Sant'Elia dopo l'incontro di campionato tra Cagliari e Juventus che ha visto i bianconeri vincitori per 4-1.

Nel post-partita poliziotti e carabinieri hanno dovuto caricare una cinquantina di scalmanati supporters del Cagliari per impedire loro lo scontro con i tifosi della Juve che stavano in quel momento abbandonando lo stadio.

Gli ultras cagliaritani hanno lanciato alcuni pezzi di cemento contro il pullman dei tifosi juventini costringendo le forze dell'ordine a lanciare alcuni lacrimogeni per disperdere il gruppo di facinorosi. La situazione, che si è protratta per alcuni minuti, si è poi stabilizzata e nessuno è rimasto ferito.

Il Questore di Cagliari, Filippo Dispenza, ha commentato questi spiacevoli fatti definendoli "inammissibili".

"Ci sono state diverse cariche di alleggerimento" ha spiegato Dispenza "fortunatamente nessuno si è fatto male ma tutti quelli che saranno riconosciuti come responsabili di questo gesto subiranno pesanti conseguenze. Non può essere consentito a nessuno di tirare sassi a carabinieri, poliziotti o finanziari in servizio d'ordine di sicurezza pubblica perché non è corretto nè intelligente".