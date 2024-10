A seguito degli scontri fra ultras della tifoseria del Cagliari calcio e un nutrito gruppo di sassaresi, che nella giornata di sabato ha avuto come teatro il piazzale antistante la stazione ferroviaria , il Questore di Sassari ha emesso un provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) per cinque anni, con obbligo di firma per tre anni, nei confronti di un 29enne cagliaritano.

Si tratta del giovane, appartenente al gruppo degli “Sconvolts”, arrestato lo stesso sabato per i gravi atti di violenza.

Inoltre, nella tarda mattinata di oggi, il Gip presso il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto, disponendo anche l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Selargius, con prescrizioni di non allontanarsi dal suo domicilio nelle ore serali e notturne.

Questo, fa sapere la polizia, è soltanto il primo di una serie di provvedimenti.