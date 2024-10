Uno speciale omaggio a tutti i papà in occasione della loro Festa.

A chi acquisterà un biglietto il 19 marzo per qualsiasi destinazione di Moby e Tirrenia, in regalo uno sconto del 100% sulla tariffa di un adulto (al netto di tasse, diritti e competenze), prenotato contemporaneamente ad almeno un figlio (di età compresa da 0 a 11 anni).

Per usufruire della promozione, basterà andare su www.moby.it e www.tirrenia.it e inserire in fase di prenotazione il codice promozione "DAD2017".

Lo sconto, che potrà essere utilizzato esclusivamente per ottenere una riduzione su un nuovo biglietto Moby o Tirrenia e non su una modifica, è valido fino ad esaurimento della disponibilità dei posti destinati all'iniziativa, sulle date in cui essa è prevista.