“Oggi c’è chi a Maracalagonis si è laureata, positiva al virus Covid 19, da casa, lontano dagli affetti più cari e dagli amici. È il caso di Federica Perra di Maracalagonis nostra concittadina e mia carissima amica studentessa di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari che è stata proclamata dottoressa con 110 su 110 con lode e menzione speciale”.

Entusiasmo a mille della giovane prima cittadina di Maracalagonis, Francesca Fadda, che elogia col cuore in mano la neo dottoressa Federica Perra: “Risultata positiva già da tempo prima della discussione in attesa del nuovo tampone e della tanto attesa libertà, Federica ha dovuto stravolgere i suoi piani, ma non per questo si è lasciata prendere dal panico".

Nonostante le difficoltà, e la preoccupazione mi riferisce di essere felice perché accanto a lei nelle stanze accanto c'era chi le ha donato la vita la sua mamma e il suo papà, che insieme a lei hanno sacrificato anni, giorni e ore, compresi i giorni e le ore chiusa in una camera che aspettava l'ok di chi di competenza per potersi almeno affacciare alla sala dove a breve si sarebbe laureata. Un emozione dopo anni di studio. Discutere la tesi da casa, sentirsi proclamare attraverso uno schermo, vedere l’aula magna in cui da anni sperava di poter arrivare a concludere il suo percorso di studi. Questo ha reso comunque questo giorno speciale, infatti ha dedicato la sua tesi ai suoi genitori. Speciale come sei tu Fede come lo è la tua famiglia che io da anni frequento e ho visto gioire e soffrire. Un augurio di Congratulazioni vivissime per il risultato ottenuto da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale, auguri Dottoressa Perra” – ha concluso la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda.

(Immagini tratte da Fb, Francesca Fadda - Maracalagonis)