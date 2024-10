Bastione, capitolo 2. Dopo il caso del ragazzo che ha pulito la sconcezza delle bande di ubriachi, (Lodovico è stato ricevuto anche dal sindaco Truzzu per l suo nobile gesto), non solo pavimento sporco, appiccicoso e con residui di alcolici, vomito e pezzi di vetro, (situazione puntualmente denunciata in questi giorni anche da Valerio Piga, di Arrosa Collettivo), ora anche pezzi di lastre di marmo (le panchine, per intenderci, poste a perimetro del ‘prezioso’ monumento sfregiato), che volano dalla terrazza e lanciati dai balordi, soprattutto nel fine settimana.

Una situazione che ha dell’incredibile, eppure accade soprattutto nel fine settimana, quando i balordi si riuniscono sopra la terrazza panoramica della città, preparano cocktail “fai da te”, si ubriacano e spaccano ogni cosa, come in questo caso, le lastre di marmo sradicate e lanciate sui tetti delle case o addirittura sui pedoni in piazza Costituzione.

In Questura è stata presentata già una denuncia contro ignoti da una residente profondamente preoccupata di ciò che accade puntualmente, in quel gioiello di monumento da tempo in mano ai teppisti e agli ubriachi di turno.

(La foto in alto è di Valerio Piga, Arrosa Collettivo, mentre in basso un'immagine tratta da Fb di una residente che abita nella zona sottostante al Bastione di Saint Remy)