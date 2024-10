Sono in corso da ieri notte, ad Arbus, le ricerche di un'anziano che nel tardo pomeriggio si è allontanato da casa per non rientrare più.

L'uomo ha 67 anni e soffre di Alzheimer, ha lasciato la sua abitazione intorno alle 19. I familiari, non vedendolo rientrare, dopo alcune ore hanno allertato i carabinieri della compagnia di Villacidro, impegnati nelle ricerche insieme ad altre forze.

L'attenzione dei militari è rivolta ai luoghi che l'anziano frequentava abitualmente.