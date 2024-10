Importanti aggiornamenti sulla scomparsa di Salvatore Lai, il 54enne allontanatosi da una Rsa di Capoterra all'alba di sabato 13 maggio. L'uomo, affetto da disturbo psichiatrico per cui è in costante cura e segue una precisa terapia farmacologica, secondo quanto riferito dal presidente di Penelope Sardegna, Gianfranco Piscitelli, è stato avvistato a Cagliari in viale Trieste, alla fermata Ctm, mercoledì 17 intorno alle 22.30.

Prontamente avvertita la Prefettura, si stanno verificando le telecamere di zona e della vicina farmacia notturna. La persona che lo ha segnalato ha notato la scritta "NY" sulla tuta, la stessa che indossava al momento della scomparsa, e lo descrive identico alla foto del volantino di ricerche.

"Andava su e giù alla fermata bus", fa sapere il testimone, ma non vi è salito quando è passato. "È importante l'aiuto di tutti per rintracciare Salvatore perché potrebbe avere un calo per mancanza di medicinali ed avere pericolosi malori", fa sapere Piscitelli.

Chiunque lo avvisti è pregato di non perderlo di vista ed avvertite subito il 112, la Prefettura, il 118, o Penelope Sardegna al numero 388.6311738.