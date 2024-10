Ingente dispiegamento di forze dell'ordine e volontari nelle campagne di Orotelli per le ricerche di Flavio Zoroddu, 56enne macellaio del paese, che da ieri sera non da più notizie di sé.

L'uomo è uscito nel pomeriggio per andare a tagliare della legna da ardere in un suo podere vicino alla Ss 129 Nuoro-Macomer, all'incrocio per Orotelli, ma all'imbrunire, dopo alcune ore non è rientrato a casa.

I familiari hanno cercato di contattarlo, invano, al cellulare, ed hanno quindi avvisato la polizia municipale del paese, che a sua volta ha allertato i carabinieri della compagnia di Ottana.

Sono scattate subito le ricerche che non si sono interrotte neppure nel corso della notte, ma che stamani, con l'arrivo della luce, sono state intensificate con un ingente dispiegamento di uomini.

Sul posto stanno battendo la campagna i militari di Ottana, coadiuvati dai colleghi dalle Squadriglie di Nuoro, i vigili del fuoco, la polizia locale e tantissimi volontari.

E' stata già inoltrata la richiesta di sorvolo dell'area un elicottero dei carabinieri ma le cattive condizioni meteo, pioggia e nebbia con visibilità scarsa, non ne hanno ancora permesso il decollo.