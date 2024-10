MAURIZIO FORNARI SCOMPARSO ORMAI DA 5 GIORNI DA CAGLIARI.

HA UNA FIAT PUNTO GRIGIO CHIARO METALLIZZATO CON UNA GROSSA AMMACCATURA AL PARAFANGO POSTERIORE SINISTRO.



NON E' PARTITO PER UNA VACANZA E NON E' IN CONDIZIONI DI GUIDARE TANTO, ULTIMAMENTE STAVA MALE.

PROBABILMENTE E' ANCORA VICINO A CAGLIARI, FORSE NELLA ZONA DI MACCHIAREDDU DOVE LAVORAVA E CHE CONOSCEVA BENE!



CHIUNQUE ABBIA VISTO LA SUA AUTO E' PREGATO DI SEGNALARLA ALLA POLIZIA O AI CARABINIERI O SEMPLICEMENTE A NOI AMICI CHE PASSEREMO L'INFORMAZIONE.



SI TEME ORMAI PER LA SUA VITA!!!



PER FAVORE DATE LA MASSIMA DIFFUSIONE.



GRAZIE!!