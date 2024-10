Dopo giorni di profonda angoscia, Luca Zurru, il 48enne di Arborea, è stato ritrovato.

L’uomo, già scomparso nel 2017 per qualche giorno e poi ritrovato a Zuradili, aveva nuovamente fatto perdere le sue tracce mercoledì scorso, 6 aprile. Quel giorno, avrebbe lasciato la sua abitazione di Terralba, dove si era trasferito da poco in seguito alla separazione della moglie.

I parenti avevano lanciato l'appello sui social: chiunque avesse informazioni su Luca chiami le forze dell'ordine o gli stessi familiari.

La buona notizia è arrivata nella serata di ieri.

"Delle volte – ha affermato l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna - viene utilizzata l'arma della scomparsa come richiesta di attenzione, specialmente quando non è la prima volta. Tutto è bene ciò che finisce bene, ma conosco queste situazioni che non permettono di abbassare la guardia. Noi ci allertiamo sempre e comunque ma, non è un gioco e giocare alla favola del "al lupo al lupo" a volte può essere pericoloso. Per ora gioiamo con familiari ed amici. Ben tornato a casa Luca".