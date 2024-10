E' stato ritrovato nella scogliera purtroppo privo di vita il corpo del 47enne scomparso da ieri da Quartu Sant'Elena. E' stato un elicottero dei Vigili del Fuoco Drago -144 del reparto volo Sardegna decollato da Alghero che stava sorvolando l'area di ricerca a individuare il cadavere dell'uomo.

Nelle acque del golfo antistanti alla località di Calamosca e Marina Piccola impegnati anche i Sommozzatori e il nucleo Nautico dell'unità Navale dei Vigili del Fuoco del distaccamento portuale. In attesa l'autorizzazione del magistrato di turno per procedere alle operazioni di recupero della salma. Presente sul posto il medico legale e la Guardia Costiera. Il dispositivo di ricerca e soccorso e coordinamento, si è svolto in costante contatto con la Prefettura di Cagliari.