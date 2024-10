È stato rintracciato ad Ancona dalla polizia l’uomo di 59 anni scomparso da Nuoro il 28 maggio scorso. Lo fa sapere la Questura di Ancona: i poliziotti sono intervenuti all'interno di una filiale di banca, in Corso Stamira, e hanno riscontrato la presenza dell'uomo scomparso qualche giorno fa da Nuoro.

All'arrivo degli agenti, il 59enne è apparso confuso, con lo sguardo fisso nel vuoto e dall'aspetto trascurato, seppur in apparente buono stato di salute. I poliziotti lo hanno rassicurato e gli hanno chiesto conto della sua presenza ad Ancona. L'uomo ha riferito di essere venuto a trovare la sua compagna, della quale però non ricordava il nome, né l'indirizzo. Vista la situazione i poliziotti lo hanno accompagnato in Questura, lo hanno tranquillizzato, allertando contestualmente personale medico che poi ha provveduto a trasferire il 59enne all'ospedale regionale di Torrette affinché ricevesse tutte le cure del caso.