“Se avete visto Salvatore aiutateci”. È l’appello della madre di Salvatore lanciato ieri durante la trasmissione “Chi l’ha visto”. Il pizzaiolo siciliano è scomparso il 14 giugno da Cagliari, dove era arrivato per lavorare. “Sono molto preoccupata, fammi almeno sapere che stai bene”.

Salvatore è di corporatura esile, è alto 1,78m, ha capelli e occhi castani. Ha un tatuaggio sull'avambraccio destro raffigurante una pergamena con la scritta "Salvo".

Come spiegato nella trasmissione di Rai2, Salvatore è partito da Palermo, la sua città, alla volta della Sardegna per andare a fare il pizzaiolo. Dal 14 giugno, giorno in cui sicuramente si trovava a Cagliari, non si hanno più sue notizie. Ha con sé solo la patente.