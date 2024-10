Sono proseguite senza sosta anche questa notte le ricerche di Mario Deiola, il commerciante di 63 anni di Milis del quale non si hanno più notizie dalle 9 di ieri mattina, quando è uscito con la sua auto, una Ford Ka di colore grigio, per raggiungere il suo box al mercato all'ingrosso di Oristano, dove però non è mai arrivato.

L'allarme è scattato solo nel primo pomeriggio, quando i familiari non lo hanno visto rientrare e hanno denunciato la scomparsa alla Polizia. Le ricerche hanno interessato in particolare i monti di Seneghe, dove spesso il commerciante si recava a raccogliere funghi.