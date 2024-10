Dalle ore 8 di lunedì 7 gennaio non si hanno più notizie di un allevatore di Arzana di 75 anni, Pietro Marchioni. L'uomo, dopo aver lasciato la sua Fiat Panda in prossimità di un terreno di sua proprietà in località "Coscina", ha fatto perdere le tracce risultando irreperibile.

Imponente il dispiegamento di forze in campo per la ricerca del del 75enne: due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Lanusei, una unità di comando locale che opera sul posto con operatori specializzati sulla topografia applicata al soccorso, unità cinofile, droni, Carabinieri, squadre del Corpo regionale della Forestale, soccorso alpino, barracelli e numerosi volontari.

Le operazioni proseguiranno anche per la giornata di oggi.