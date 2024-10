"Si avvisano i gentili cittadini che in mattinata si è tenuta una videoconferenza organizzata dal Signor Prefetto per una valutazione congiunta sulle iniziative di ricerca del nostro caro concittadino, Luciano Luccheddu, ormai scomparso da sei giorni. La riunione, coordinata dal Vice Prefetto, ha coinvolto il sottoscritto in qualità di Sindaco di Castiadas, la Questura di Cagliari, il Comando Provinciale Carabinieri, il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cagliari, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, il Corpo Forestale Regione Sardegna, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e la Protezione Civile Regionale".

Lo fa sapere il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni, in riferimento alla scomparsa di Luciano Luccheddu, l'80enne del quale non si hanno tracce dallo scorso 31 marzo. "Finora - prosegue il primo cittadino - le forze dell'ordine hanno dimostrato un grandissimo impegno nella ricerca, pattugliando per via aerea e via terra più di 400 km di territorio. Inoltre una squadra di sommozzatori ha perlustrato i laghi comunali, senza però riscontrare nulla di rilevante".

"Oggi l'Amministrazione e le autorità si sono confrontate a lungo - aggiunge - nell’intenzione di intensificare le prossime ricerche, e domani ci sarà un ulteriore aggiornamento. Nella speranza che la giornata odierna possa essere di svolta per il ritrovamento del nostro caro concittadino, si chiede, ancora una volta, a tutti coloro che sono coinvolti nelle ricerche di avvisare il Sindaco o le forze dell'ordine in caso pervenissero nuove notizie".

"Si coglie l'occasione per ringraziare tutte le autorità e i cittadini per la gentile e graditissima collaborazione", conclude Murgioni.