Un anziano è scomparso ieri sera a Sadali. Si tratta di Serafino Carta, di 89 anni, originario del paese, ma residente a Quartucciu.

A dare l'allarme è stata la moglie del pensionato non vedendolo rientrare a casa. L'uomo, che non versa in buone condizioni di salute, è uscito dall'abitazione del figlio nel primo pomeriggio senza fare ritorno.

Le ricerche sono state avviate ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Isili, dagli uomini della Protezione civile, da amici e volontari del paese.