Preoccupazione a San Teodoro per Emiliano Mudone, 42enne di cui non si hanno notizie da ieri pomeriggio. Ne denunciano la scomparsa i familiari, preoccupati per la lunga assenza dell'uomo.

L'ultima volta è stato avvistato nella zona artigianale del paese, intorno alle 15. Una squadra di ricerca - volontari, amici e conoscenti - si è formata per supportare le operazioni della compagnia barracellare.

Dopo la giornata di ieri nessuna novità significativa. I familiari questa mattina hanno rinnovato l'appello al 42enne affinché torni presto a casa.