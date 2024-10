La Procura di Tempio Pausania ha chiesto l’archiviazione delle indagini sulla scomparsa di Silvana Gandola, la 79enne scomparsa mentre si trovava in spiaggia ad Aglientu, in località San Silvestro, la mattina del 28 marzo 2021.

La donna si trovava in compagnia della propria badante quando è sparita misteriosamente nel nulla. Il caso è stato seguito anche dall'associazione Penelope Sardegna Onlus, il cui presidente, l'avvocato Gianfranco Piscitelli, dichiara: “È stata appena chiesta l'archiviazione. Finalmente avremo accesso al fascicolo e potremo valutare con il qualificato contributo del generale Luciano Garofano cosa è stato fatto e cosa a nostro avviso sarebbe ancora da fare".

"È molto probabile che dal confronto con le nostre indagini difensive si opterà per una opposizione all'archiviazione da parte della figlia con espressa richiesta di ulteriori indagini. Ci sono tutta una serie di accertamenti tecnologici, consulenze e perizie che potrebbero rispondere ad evidenti domande che dall'inizio ci si è posti rileggendo la denuncia di scomparsa. Solo l'accesso agli atti permetterà una valutazione critica o no dell'operato investigativo. Non ci sono spettacoli di prestigio, Silvana Gandola è scomparsa realmente e non si può archiviare la sua scomparsa”.