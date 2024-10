“Francesca non risulta scomparsa, non risponde al telefono da tre settimane e passa”. Così Igor Sollai ha risposto all’inviata della trasmissione Chi l’ha visto? due giorni prima dell’arresto per omicidio e occultamento del cadavere della moglie Francesca Deidda.

Alcuni giorni fa, la troupe della trasmissione Rai condotta da Federica Sciarelli ha raggiunto il 43enne a San Sperate, dove risiede.

"Non posso parlare - spiega Sollai alla giornalista che lo incalza -. Io non c’entro nulla, perché siete venuti da me? Io non c’entro". Il giorno successivo, invece, fornisce la sua versione dei fatti: "Francesca non risulta scomparsa, solo non risponde al telefono da tre settimane e passa. Gli inquirenti mi hanno detto di non divulgare la notizia per sondare e vedere lo sviluppo".

"Che ipotesi c'è?", chiede l'inviata di Chi l'ha visto?, "Potrebbero esserci anche altre persone coinvolte", risponde Sollai. "L'ultima volta ci siamo visti il 10 maggio. L'ho accompagnata dove voleva andare in riferimento al fatto che avevamo preso qualche momento di pausa, ma non posso dire altro. Era tutto ok".

Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva accompagnato l'ex moglie in auto, una Volvo di proprietà di Francesca che poi Sollai ha venduto per 15mila euro. Da quel momento "non ci siamo più sentiti, ma si sentiva con mio cognato. Poi lui da un certo momento non l’ha sentita più e si è preoccupato, facendo la denuncia di scomparsa".

Il 43enne suppone che la donna potrebbe essere stata uccisa da altre persone: "Non da miei amici, e non aveva un amante", aggiunge. In particolare, l'uomo fa riferimento a comunità e sette.

Durante la puntata della trasmissione di Rai 3 è intervenuto anche il fratello di Francesca, Andrea Deidda, che accusa Sollai di aver fornito inizialmente una versione dei fatti differente: "Aveva detto di averla vista uscire di casa per andare non sa dove, forse a Milano. All’inizio volveva farmi pensare al suicidio".

"Sollai - aggiunge Andrea Deidda - era molto deluso dal fatto che io avessi fatto la denuncia di scomparsa. Mi ha detto che avrei potuto parlarne con lui, per andare magari insieme. Ha minacciato anche di denunciarmi".