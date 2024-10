Continua il progetto di diffusione della cultura della legalità tra gli studenti e i Carabinieri della Compagnia di Bono. Nella mattina di ieri, 9 maggio, circa 35 giovani del Liceo Scientifico “Segni” hanno fatto visita alla locale caserma dei Carabinieri, accolti dal Comandante della Compagnia e dal Comandante di Stazione.

Nel corso della visita, dopo un breve video introduttivo volto a far conoscere le diverse sfaccettature dell’Arma, i ragazzi hanno potuto assistere alla gestione da parte della Centrale Operativa di un intervento, nonché visionare le camere di sicurezza della struttura.

Gli studenti hanno dimostrato particolare interesse per l’equipaggiamento e le autovetture di servizio, soffermandosi in particolare sulla Alfa Romeo Giulietta dell’Aliquota Radiomobile di recente immissione in servizio.

A conclusione dell’incontro, i ragazzi hanno potuto ammirare una piccola esibizione di “Pando”, cane anti-esplosivo in servizio presso lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta.