Sabato 2 aprile a Macomer nell’ex caserma Mura si terrà il convegno sulla sclerosi multipla che ha l’obiettivo di accendere i riflettori sui problemi di accesso alle cure riabilitative per questa malattia neurodegenerativa demielinizzante.

Nel mondo si contano circa 2,5-3 milioni di persone con sclerosi multipla, di cui 600.000 in Europa e circa 75.000 in Italia. E’ diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni.

Il convegno, organizzato dalla sezione Aism di Nuoro con il patrocinio del Comune di Macomer, sarà aperto dal sindaco Onorato Succu, a cui seguiranno i saluti del coordinatore regionale Aism Sardegna Liliana Meini. All’incontro sarà presente anche l’assessore alla Sanità Luigi Arru. L’esponente della Giunta Pigliaru parlerà del percorso diagnostico terapeutico-assistenziale per la Sclerosi Multipla.

Nel corso del convegno sarà anche presentato il Centro di Riabilitazione di Macomer, delle nuove prospettive terapeutiche e del ruolo dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.