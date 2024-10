Quest’oggi una turista francese è scivolata nella scarpata al di sotto del sentiero che porta da Pedra Longa a Cengia Giradili, nel Comune di Baunei, e ha battuto la schiena e la testa.

Gli amici della donna hanno dunque allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti sei tecnici del CNSAS della Sardegna delle stazioni Ogliastra e Cagliari, il personale del 118 e i Vigili del fuoco che hanno prestato il primo soccorso all'escursionista per poi trasportarla, tramite barella, in un luogo idoneo al recupero da parte dell'elicottero Drago, in modo da poter procedere con il recupero al verricello.

La donna è stata successivamente trasportata verso il presidio medico più vicino per ulteriori accertamenti e cure mediche.