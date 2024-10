Ben 11 episodi, compiuti tra il 18 ottobre e la prima decade di novembre 2019, le vittime sono tutte donne, scippate da un rapinatore solitario.

Antonio Nateri, pregiudicato cagliaritano, tossicodipendente, (nella foto, in alto), è stato acciuffato e ammanettato in un appartamento di via Danimarca, a Quartu: è lui il rapinatore solitario che, a bordo di uno scooter, scippava le donne tra Pirri e San Benedetto.

I particolari delle indagini, culminate ieri con il fermo, sono stati illustrati in conferenza stampa dal dottor Roberto Pititto e dal dottor Michele Mecca, della squadra Mobile di Cagliari: Nateri agiva a bordo del ciclomotore, sempre con addosso un casco nero e grazie anche ai frame video delle telecamere di sicurezza installate in strada e in prossimità di alcune attività commerciali e alla geolocalizzazione di un cellulare di una delle vittime, è stato possibile individuarlo e smascherarlo.

Assieme a Nateri, in manette anche Roberto Mascolo, classe 1971 (trovato in possesso di droga, 10 grammi di cocaina e 45 grammi di marijuana) e Alessandro Salis, classe 1974, i quali hanno ostacolato le indagini e le perquisizioni (colpendo e aggredendo i poliziotti), avvenute anche in via Sant'Antonio, nelle case popolari, sempre a Quartu.