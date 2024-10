Prendevano di mira le donne anziane, le seguivano a bordo di una minicar e poi le scippavano.

Gli agenti della squadra mobile di Cagliari hanno denunciato due ragazzi di appena 17 anni per furto.

Il 14 luglio scorso hanno scippato una donna di 75 anni in via Stoccolma e sono fuggiti su una minicar di colore scuro.

Nei giorni successivi alla polizia sono arrivate altre segnalazioni relative a tentativi di scippo avvenuti nei quartieri Generuxi ed Europeo, sempre a Cagliari.

Ad individuare i due è stato un agente della squadra mobile fuori servizio che, transitando a Generuxi, ha notato una minicar blu e ha deciso di seguirla.

I due ragazzi si sono più volte fermati per 'puntare' le possibili vittime, ma non sono riusciti a portare a termine nessuno scippo in quanto sono stati bloccati da una pattuglia, allertata dal collega. Sono quindi stati riconosciuti da una delle vittime e denunciati a piede libero.