I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato una pregiudicata di 34 anni di Sassari, Michela Paddeu, per una rapina commessa nel centro storico alle prime luci del mattino.

Secondo quanto ricostruito dai militari, intorno alle 7:30 una 63enne, bidella presso la scuola elementare San Giuseppe, mentre transitava in via Enrico Costa per andare al lavoro, è stata avvicinata dalla giovane a bordo di uno scooter che, minacciandola, si è fatta consegnare la borsetta contenente denaro, documenti e un telefono cellulare, per poi dileguarsi a bordo del mezzo nelle vie limitrofe.

Giunti sotto casa della sospettata, infatti, i militari hanno trovato lo scooter con il motore ancora caldo e, dopo essersi fatti aprire la porta dell’abitazione, hanno trovato al suo interno la giovane, che non è stata in grado di fornire un alibi convincente sulle attività svolte nei minuti immediatamente precedenti al controllo.

La donna è stata arrestata e accompagnata in caserma. La sua posizione sarà valutata domani nel corso della direttissima che si terrà presso il Tribunale di Sassari.