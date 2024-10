La centrale via Roma bloccata a Cagliari da centinaia di tassisti che aderiscono allo sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali dalle 8 alle 22. Al centro della protesta c'è il ddl concorrenza, colpevole, secondo i sindacati, di deregolamentare ulteriormente il settore a favore delle multinazionali.

Le macchine bianche sono partite dall'aeroporto di Elmas alle 9 per confluire in via Roma lato portici, fino al palazzo del Consiglio regionale. Qui una delegazione dovrebbe essere ricevuta dal presidente dell'Assemblea sarda Michele Pais, dai capigruppo e dall'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde.

Alla protesta si uniscono anche vari tassisti provenienti da altre parti dell'Isola. "Noi non siamo contro la concorrenza in quanto tale - spiega Angelo Marabotto di Consorzio Taxi Amico - ma vogliamo che sia riconosciuto il servizio pubblico, non vorremmo che si verificassero episodi di concorrenza sleale". I tassisti chiedono lo stralcio dell'articolo 8 del ddl che prevede una riforma del trasporto pubblico non di linea e l'avvio delle riforme previste dalla normativa approvata nel 2019.