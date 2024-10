Sciopero dei docenti e prove Invalsi cancellate in molte scuole dell'Isola, dalle primarie alle superiori. È il risultato della prima giornata di mobilitazione dei Cobas Sardegna contro i compiti in classe a quiz assegnati ai ragazzi per testare risultati e progressi delle scuole.

In alcuni istituti gli alunni sarebbero tornati a casa dopo aver trovato i cancelli sbarrati, in altre scuole le prove non sono state eseguite per l'assenza dei docenti. Disagi soprattutto in diverse scuole elementari anche a Cagliari. Ma la mobilitazione ha riguardato, in maniera totale o parziale, anche Uri, Muravera, Decimoputzu, Orani, Quartu, Budoni, Siniscola, Posada, Sassari.

"Si sta anche sconvolgendo e standardizzando la didattica - ha detto il portavoce Cobas, Nicola Giua - molti testi si stanno 'invalsizzando' con sezioni dedicate alle prove". I Cobas hanno poi protestato con un sit in in piazza Galilei a Cagliari, davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale.

Contestati dai manifestanti anche tagli, stipendi bassi, docenti lontani da casa e precari. Domani nuova giornata di proteste per le Invalsi di matematica. "Lottiamo anche contro la regionalizzazione - ha aggiunto Giua - della scuola pubblica. Servono fondi, ormai siamo ai minimi termini".