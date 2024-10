Traffico bloccato nelle vie del centro a Cagliari per il corteo con 200 manifestanti e il 90% degli autobus che hanno fatto rientro all'autoparco.

E' il bilancio, secondo i dati forniti dal sindacato Orsa-Css, dello sciopero di quattro ore di questa mattina dei dipendenti del Ctm che sono scesi in piazza per manifestare contro l'azienda che avrebbe eliminato un'importante voce dalla busta paga "senza motivo e senza accordi preventivi con le organizzazioni dei lavoratori - fanno sapere i sindacati -. Dal 2011 i neo assunti non percepiscono la competenza economica unificata che ammonta a circa 96 euro".