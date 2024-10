Grande adesione in Sardegna allo sciopero nazionale dei dipendenti Auchan. Dopo la grande partecipazione alla precedente manifestazione del 30 Ottobre scorso, oggi gli ipermercati chiusi per l’iniziativa di sciopero sono passati da due a tre. Sassari, Cagliari viale Marconi e l’ipermercato di Cagliari di Santa Gilla che alle ore 15 per l’assenza di personale, ha costretto il direttore a dover abbassare le serrande dello storico ipermercato.

Quattrocento i lavoratori presenti nei quattro sit-in a sostegno di una delle vertenza più importanti a livello nazionale e regionale.

Altrettanti gli esuberi in Sardegna, ad oggi senza un percorso chiaro di un’eventuale ricollocazione.





«La riuscita dello sciopero – afferma Cristiano Ardau segretario generale della UilTuCS Sardegna - è la dimostrazione della viva preoccupazione esistente tra i lavoratori per l’incertezza e l’assenza di risposte che dopo sette mesi di incontri vede ancora Conad rifiutarsi a sottoscrivere un accordo sindacale. Questo per la salvaguardia occupazionale, avere risposte sui temi del piano industriale, il numero degli esuberi e la loro possibile ricollocazione».

Il segretario Ardau ha aggiunto che: «Manca un piano di ristrutturazione con un cronoprogramma definito, gli investimenti sull’acquisizione e si pensa solo a tagliare l’occupazione. Di fatto Conad ha scelto di ristrutturare l’azienda contro i lavoratori».

Il sindacalista attende «L’incontro in Regione prevista per il prossimo 9 gennaio e quella del Mise, forti dell’altissima adesione allo sciopero a dimostrazione dei tanti errori commessi da Conad in questa acquisizione. I lavoratori hanno visto bene le trappole di Conad sull’acquisizione di Auchan e i pericoli in cui possono incorrere».





«Se Conad sbandiera che ha sempre difeso il lavoro, noi controbattiamo che difendiamo i lavoratori - afferma ancora Ardau. Non come solo come rapporti di lavoro subordinati ma come persone, uomini e donne che meritano dignità e rispetto. Non è solo la battaglia dei dipendenti Auchan per difendere il posto di lavoro, ma dell’intero settore e del mondo del lavoro», ha concluso il sindacalista.