Sono 34 i voli cancellati tra gli aeroporti di Cagliari e Alghero e gli scali di Roma e Milano relativamente allo sciopero proclamato dai sindacati dei lavoratori Alitalia e Air Italy per domani, 13 dicembre.

Gli aerei rimarranno a terra soprattutto venerdì, ma ci saranno ripercussioni sulle tratte anche oggi, giovedì 12, e sabato 14 dicembre.

All'agitazione aderiranno anche i lavoratori di Air Italy, che organizzeranno un presidio davanti alla sede della compagnia a Olbia. Si tratta dell'ennesima protesta contro il "progressivo disimpegno dell'azienda dalla Sardegna".

Il deputato del Partito Democratico Gavino Manca ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dei Trasporti Paola De Micheli chiedendo che si faccia "tutto il possibile per scongiurare i disagi dovuti allo sciopero, intervenendo su Alitalia affinché garantisca più voli nel corso delle tre giornate di sciopero, e vengano rafforzati i collegamenti nelle festività natalizie e di capodanno".

"Per 24 ore la Sardegna rimarrà isolata a causa dello sciopero - prosegue Manca -. È un fatto gravissimo e insostenibile: non è possibile che un'intera regione venga tagliata fuori dal resto del mondo, creando infiniti disagi a chi si sposta per lavoro, turismo o specialmente per motivi di salute".