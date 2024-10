E' in corso dalle 10 e fino alle 18 lo sciopero indetto dai sindacati Cub e Confael Assovolo che interessa i voli Alitalia.

Duecento i voli cancellati dalla compagnia sull'intera rete italiana mentre in Sardegna sono stati 17, 15 a Cagliari-Elmas e due ad Alghero. All'aeroporto di Cagliari, per ora, non si registrano particolari disagi per l'effetto del preavviso ai viaggiatori da parte della compagnia che è già riuscita, in questi giorni, a riproteggere circa l'80% dei passeggeri su altri voli.

Annullati comunque i collegamenti in arrivo a Elmas da Roma Fiumicino delle 13:05, 14:10, 16:10 e 18:20, cancellati anche gli aerei provenienti da Milano Linate delle 13:30, 16:40 e 19.

Non partono i voli da Cagliari per Roma delle 10, 11:20, 13:50, 15 e delle 17. Saltati anche gli aerei per Milano delle 14:15, 15:35 e delle 17:40. Cancellati, inoltre, l'Alghero-Roma delle 12:45 e il Roma-Alghero delle 14:20.