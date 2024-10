Oggi primi disagi, domani 5 giornata caldissima e poi coda anche il 6 aprile: da e per la Sardegna sono già 30 i voli Alitalia cancellati per lo sciopero di 24 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil, Usb e Cub trasporti.

Gli aeroporti penalizzati sono quelli di Cagliari e Alghero: voli regolari invece ad Olbia. Oggi problemi ripartiti a metà tra i due scali: saltano da Elmas la partenza a Brescia e l'arrivo da Fiumicino. Mentre sono annullati gli arrivi ad Alghero da Linate e Fiumicino. Giornata nerissima, invece, domani con ventuno voli cancellati: sedici a Cagliari e cinque ad Alghero. Anche le associazioni professionali Anpac e Anpav hanno confermato uno sciopero sempre per domani dalle 12 alle 16. I voli del 5 aprile programmati nelle fasce di garanzia (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21) opereranno regolarmente. La compagnia ha immediatamente attivato un piano straordinario per 'riproteggere' sui primi voli disponibili il maggior numero di passeggeri coinvolti. Per limitare i disagi e soddisfare il maggior numero di passeggeri Alitalia impiegherà aerei più capienti sia sulle rotte domestiche sia su quelle internazionali. Giornata difficile anche il 6 aprile: mancheranno, fra arrivi e partenze, tre voli a Cagliari e due ad Alghero.