Sono complessivamente 28 i voli Alitalia da e per la Sardegna cancellati da domani a venerdì 24 in occasione dello sciopero indetto per il 23 dalle sigle sindacali.

Di questi, 20 collegamenti riguardano le tratte tra Cagliari e gli aeroporti di Fiumicino e Linate, i restanti otto tra le due città e lo scalo di Alghero. Sono invece 22 i voli cancellati nella sola giornata di giovedì 23.

La Regione ricorda che i voli in continuità territoriale saranno garantiti nelle fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, come stabilisce la normativa ministeriale sulla regolamentazione del diritto di sciopero. L'assessore dei Trasporti Massimo Deiana sottolinea l'importanza del rispetto della prescrizione: "il sacrosanto diritto allo sciopero non deve comprimere irrimediabilmente il diritto alla mobilità dei sardi, per questo insieme all'Enac vigileremo sul rispetto delle fasce protette nei collegamenti da e per l'isola". L'elenco aggiornato dei voli cancellati è disponibile sulla home page del sito di Alitalia.