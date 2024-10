Sei voli cancellati nei tre aeroporti sardi in occasione dello sciopero del trasporto aereo proclamato quest'oggi da diverse sigle sindacali in tutta Italia. Questa mattina, a Cagliari, sit-in dei lavoratori delle compagnie aeree Volotea e Ryanair davanti al settore partenze.

"Numeri ancora da definire - spiega all'ANSA William Zonca, segretario regionale Trasporti Uil - ma sicuramente l'adesione è stata buona. Sempre tenendo conto però che ci sono delle fasce di garanzia da rispettare e che in tanti, pur volendo aderire alla protesta, non l'hanno potuto fare". Problemi dappertutto. E Cagliari non fa eccezione: "Il personale è poco - continua Zonca - e non si è risolto il problema del precariato. La contrattazione è arrivata ai limiti, anche economici, e le condizioni non sono più accettabili. La deregulation - conclude - non è regolata".

A Cagliari sono stati cancellati il volo Easyjet per Milano e il Ryanair per Bergamo. Ad Alghero il volo Ryanair per Milano e il Volotea per Verona. Ad Olbia cancellato il volo Wizz Air per Verona e l'Easyjet per Bergamo.