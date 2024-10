Si è svolto questa mattina, presso il complesso didattico di via Vienna dell'Università di Sassari, il test d’ingresso al corso di laurea in Scienze dell'Architettura e del progetto.

94 i candidati, su 100 domande, per 60 posti suddivisi in 30 nel curriculum di Architettura, 30 nel curriculum di design, a cui si aggiungono 10 posti per studenti non comunitari residenti all'estero.

Il test ha avuto alle 11.00 I candidati hanno avuto a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta.

Il 19 settembre il CINECA, per conto del MIUR, pubblicherà sull'area riservata del sito www.universitaly.it il punteggio ottenuto dai candidati mentre la graduatoria nazionale sarà pubblicata l’1 ottobre.