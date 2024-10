I volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology non mollano la presa e anche questa settimana sono presenti in forze nelle strade e negozi del centro di Nuoro, per distribuire altre centinaia di opuscoli contenenti "La verità sull'eroina".

Preoccupa tutti il ritorno in auge di questa droga che negli anni '80/90 ha mietuto migliaia di giovani vite e distrutto intere famiglie.

Un recente studio realizzato in Italia, commissionato dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Pisa, ha stabilito che "tra i quindicenni l'eroina è la droga più popolare dopo la cannabis, e che negli ultimi anni l'età media in cui i ragazzi la provano per la prima volta si è abbassata da 15 a 14 anni".





Dati drammatici se pensiamo che a 14 anni il fisico dei ragazzi è in piena evoluzione e crescita e che i suoi effetti su un organismo ancora in fase di formazione saranno devastanti.





Finalmente anche nelle Istituzioni, tra gli educatori e i Dirigenti Scolastici sta maturando ciò che i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga stanno predicando e praticando con le azioni da oltre 20 anni: non può esserci prevenzione senza informazione. È da questa presa di coscienza e di responsabilità che nasce l'impegno e dei volontari a dare la loro disponibilità, totalmente gratuita, per fare le conferenze nelle scuole di ogni ordine e grado e a distribuire in tutte le località, anche quelle più periferiche, gli opuscoli informativi con la verità sulle tutte le droghe di strada e l'abuso di farmaci prescritti e antidolorifici.





Il filosofo americano L. Ron Habbard negli anni '80, osservando la desolazione che circondava il mondo della droga, parlava di esse come "l'elemento più distruttivo nella nostra cultura attuale", la situazione dei giorni nostri non è cambiata e per invertire la spirale discendente e sconfiggere i pusher sempre più affamati dei soldi sporchi derivati dai loro loschi traffici, è necessario l'impegno di tutti.