Tutto è pronto a Serdiana per il Memorial “Sciampittendi po tziu Boriccu”, in programma per domani, domenica 6 agosto, dalle ore 21 in piazza Grux’e Ferru.

La manifestazione è organizzata in onore di tziu Boriccu Spanu, mitico ballerino del gruppo folk locale che sino all’età di 102 anni faceva le sue giravolte in sa sciampitta, ballo tradizionale antichissimo che esaltava la sua passione e lo faceva divertire come un bambino. Forse, il segreto della longevità di tziu Boriccu era proprio lì, racchiuso nell’amore per le tradizioni del suo paese di cui nel ballo, durante la sua lunga vita è stato sempre protagonista. Fino a diventare una figura leggendaria per Serdiana, ma non solo.

Come nelle edizioni passate, l’immagine di tziu Boriccu, ripresa durante una sfilata, campeggia sul manifesto, che riporta il programma di domenica sera, a lui dedicato dall’Associazione Folcloristica Sibiola (nome dell’omonimo gruppo di ballo di Serdiana), promotrice dell’iniziativa, in collaborazione con il comune di Serdiana.

Oltre alla presenza dei gruppi Sibiola e Funtan’e Olia di Sinnai, saranno protagonisti della sfilata nel centro storico del paese e successivamente sul palco anche delegazioni straniere e, in particolare: Ballet Folklorico Tlakuikani del Messico, Mancanayak Dancing Academy dello Sri Lanka, Ju Meng Dance Group di Taiwan e Compania Folklorica Danza Uruguay.

La serata sarà presentata da Roberto Tangianu.